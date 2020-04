Juve, dans les coulisses Douglas Costa: en janvier, il était proche du Bayern Munich et du Psg | Primapagina

La saison dernière s’est terminée avec la séparation de Max Allegri et avec la ferme volonté de Douglas Costa de rester à la Juve. Puis Maurizio Sarri est arrivé, qui a immédiatement placé le Brésilien au centre de son projet tactique, même officiellement, en parlant de lui lors de la conférence de presse de présentation sur les éléments les plus talentueux à partir desquels. En fait, le départ a été le meilleur de sa vie à la Juventus, puis a de nouveau perdu entre une blessure et une autre. À tel point que en janvier, la Juve est revenue pour réfléchir à l’idée d’une vente de Douglas Costa, si seulement la bonne proposition en termes économiques ou de compensation technique était arrivée. SUR LA PLAQUE – Cela a été fait sous le Bayern Munich, également de manière assez concrète. Mais ses conditions ne pouvaient pas être bonnes pour la Juventus, surtout compte tenu du mur de Parme concernant la position de Dejan Kulusevski: prêt avec droit de rachat, dans ces conditions le Bayern le voulait, dans ces conditions la Juve a dit non. Mais Douglas Costa a surtout été discuté avec le Paris Saint Germain. Il s’agissait pendant longtemps d’Emre Can et de Leandro Paredes, Mattia De Sciglio et Lavyin Kurzawa. Douglas Costa a également été inclus dans ces discours, avec Leonardo qui aurait volontiers donné le Brésilien à Tomas Tuchel, encore plus apprécié par Emre Can lui-même. Entre un nom et un autre, cependant, les comptes n’ont jamais semblé concorder, à la fin, la Juve a préféré le rester, tenant Douglas Costa en prévision d’une réaction continue: au-delà quand ça va se terminer et combien de temps ça va durer, la deuxième partie de saison connait pas mal de dernière chance pour l’attaquant brésilien. Ce qui à l’avenir sera très pratique dans ce qui sera le marché des changes, une bonne carte pour plusieurs tables, également en Liga et Premier, avec Manchester City de Pep Guardiola étant particulièrement prudent. Mais il y aura du temps pour cela.