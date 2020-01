Juve, demande de Paratici pour Emre Can | marché

Emre Can peut commencer sur le marché de janvier. Malgré les paroles de Fabio guilde que la semaine dernière a effectivement fermé le marché Juve, une offre concrète pour le milieu de terrain allemand pourrait changer les cartes sur la table et convaincre la Juve de le vendre. Le club de la Juventus valorise l’ancien milieu de terrain de Liverpool pas moins de 30 millions d’euros. Emre Can pèse un peu moins de 12 millions d’euros au bilan de la Juve et dès l’été prochain aura une clause de résiliation de 50 millions d’euros.