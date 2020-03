Juve, des dizaines de photos de fans pour la fête des pères. Urgence liée au coronavirus: la collecte de fonds se poursuit

Des dizaines de photos publiées hier sur les réseaux sociaux par des fans de papa, répondant à une invitation explicite de la Juventus via les canaux officiels. Une façon de rendre hommage à la fête des pères, de maintenir vivante l’interaction avec les fans et d’alléger le moment particulièrement difficile dû à laUrgence coronavirus.

Le club de la Juventus est à la pointe avec des dons aux hôpitaux de Turin et du Piémont et une aide substantielle à la protection civile nationale, grâce à un intervention de la famille Agnelli et de ses entreprises. Soutien également à la Fondation Mirror of the Times, qui œuvre pour soutenir les groupes les plus faibles et les structures de santé piémontaises.