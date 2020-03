Merih Demiral a fait un don à Turk Kizilay, la plus grande organisation humanitaire turque, afin de soutenir deux mille familles en difficulté en ce moment d’urgence médicale pour le coronavirus. “Je fais ce geste pour leur permettre de rester à la maison”, a expliqué le défenseur sur un post social.

La Juventus, en revanche, poursuit sa campagne de financement pour soutenir la première ligne piémontaise et en particulier Turin: il est possible de faire des dons via la plateforme gofundme.