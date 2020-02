Juve, Dybala a faim de buts: voici combien de temps il est | Serie A

Paulo Dybala poursuit le but à Vérone. Les bonnes performances de l’Argentin masquent un fait que la Juventus aimerait voir différemment. La Joya, en effet, n’a plus marqué depuis le 17 décembre dernier, avec l’accident à la volée contre la Sampdoria. Comme le rapporte Il Corriere dello Sport, il y a cinq matchs consécutifs que l’Argentin ne va pas viser: 2020 encore sec pour lui, qui soit dit en passant devant un filet par un petit but en noir et blanc. En fait, la prochaine réalisation sera l’objectif numéro 90 puisqu’il est à la Juventus.