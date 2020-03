Juve, Dybala: ‘Je vais te dire le premier coup de fil avec Paratici’ | marché

L’attaquant du Juve Paulo Dybala, à JTV, a déclaré au premier appel téléphonique guilde: “Je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais chez moi à Palerme, avec maman et mon agent: on a beaucoup parlé de ce qui pourrait arriver, des équipes que je pouvais choisir, des entraîneurs … Je savais que le L’appel de la Juve, je n’avais pas fermé les portes. Après le déjeuner, le téléphone de mon procureur a sonné, il m’a dit que Paratici voulait me parler. Il a révélé qu’il voulait tout faire pour m’attraper. J’ai embrassé ma mère en disant que je ne voulais aller voir personne ” autre partie. En été, il s’est matérialisé. ”