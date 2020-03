Juve, écoute Orsolini: «J’adore Bologne, mais après le championnat, d’autres histoires commencent. Et ils ne dépendent pas seulement de moi … »| Primapagina

Pas de dribble: Riccardo Orsolini ne court plus sur l’aile. Aucun footballeur au monde ne le fait. Domicile, entraînement individuel et loisirs: c’est sa quarantaine, mais le joueur de Bologne a déjà l’esprit sur le terrain: “J’ai un peu peur. Mais je sais que lorsque nous sortirons, nous serons plus tolérants et généreux. Et , sans blagues, on va se laver les mains beaucoup mieux. Ma journée? Je lis, je regarde la télé, je suis et je reste à la maison avec ma copine, parfois je joue en ligne sur playstation et au Pro-club avec Corbo, Di Francesco et les garçons Spring: J’ai un … avatar qui est plus rare que moi. Savez-vous ce que j’ai fait l’autre jour avec le tapis roulant? Je l’ai utilisé pour imiter une course sous la Curva Bulgarelli après un but. Et j’ai applaudi. une envie de football fou “.

SUR L’EXPLOSION DE CETTE ANNÉE – “Pour la confiance du club, des gens, du personnel technique, de Sinisa et en moi-même. Tout cela vous apporte des stimuli, de bonnes choses et du courage dans la recherche des autres”.

SUR LA PÉRIODE AVEC GASPERINI – “Je n’étais pas prêt. J’ai joué peu, une course sur six, et quand vous entrez, vous voulez montrer tout votre monde: et vous êtes coincé. Depuis lors, cependant, j’ai beaucoup changé. Je me sens moins enfant. Je suis capable d’affronter S’il y a un problème, je le dirai maintenant. J’ai appris à respecter tout le monde poliment mais aussi à être respecté “.

LE 2020-2021 À BOLOGNE AVEC MIHAJLOVIC – “J’aimerais beaucoup, alors il sait qu’un championnat se termine et que d’autres histoires commencent. Et ce n’est pas seulement à moi de décider.”

À PROPOS DU JUVE – “Le dernier mot appartient à la société. Je suis en Dieu à Bologne, je l’adore, j’ai choisi de rester.”

SUR MIHAJLOVIC – “En plaisantant, il me dit:” Tu ne serais pas un c … sans moi “. Une chimie s’est créée entre moi et lui à laquelle je ne m’attendais pas: son arrivée est au pinceau, il a allumé la lumière oui. Et je le veux bien”.

À PROPOS DE L’EUROPÉEN – “Je comprends, mais je suis sincère: j’ai rongé. J’y ai cru, j’ai aimé imaginer la vie à l’intérieur d’une telle manifestation, en bleu. Mancini? Il ne m’avait rien dit, mais j’avais hâte de jouer. Je vais continuer à le faire”.