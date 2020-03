Juve, écoutez Materazzi: ‘Ronaldo? Je l’ai baptisé ‘| Serie A

Marco Materazzi parle Instagram en direct avec La Gazzetta dello Sport. Des anecdotes sur la Coupe du monde mais pas seulement: “Allemagne-Italie en 2006? Gila ne voulait pas tirer, Ale a fait 50-60 mètres en espérant qu’il passerait. Le passage de Pirlo pour Grosso est de la poésie, même si vous le faites sur Play, vous pouvez le faire, seulement il peut faire quelque chose comme ça. Le plus fort avec qui j’ai joué? J’ai joué avec tous les plus forts, le plus fort le Brésilien Ronaldo, je n’en veux pas Christian qui je pense est un robot, il a fait 1000 matchs et a tout gagné, je l’ai baptisé, il a joué le premier match contre moi mais en revoyant ces images du phénomène … Ronaldo était Ronaldo, dommage que je ne l’ai eu qu’après deux blessures, j’aurais pu gagner plus. Ceux auxquels je suis le plus attaché sont ceux de l’Inter Triplet. Mourinho? Je n’ai pas eu de nouvelles de lui depuis un moment, eux aussi sont un peu en difficulté “.