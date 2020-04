Juve, également Sergi Roberto sur la liste: tous les noms sur la table avec Barcelone | .

Le nom d’Arthur, mais pas seulement. Il y a plusieurs idées sur la table entre la Juventus et Barcelone, deux entreprises qui entretiennent d’excellentes relations depuis des années. Déjà sur le marché d’hiver, les deux clubs ont échangé deux jeunes prospects et se sont rapprochés plusieurs fois pour bâtir ensemble des opérations, des échanges possibles entre demandes faites et propositions. Le journal catalan Sport n’a aucun doute: il y a aussi le nom de Sergi Roberto dans les vues de la Juventus pour la prochaine saison. Né en tant que milieu de terrain, mais au fil des ans, il est également devenu arrière droit, la classe 1992 a récolté 29 matchs avec le maillot Blaugrana, déployé dans les deux rôles par Valverde d’abord et Setién ensuite. Un profil que le club noir et blanc apprécie surtout pour la flexibilité qu’il peut garantir dans l’équipe. Un contrat de joker à part entière expirant le 30 juin 2022 qui intrigue Sarri.

TOUS LES NOMS – Al Barça aime Federico Bernardeschi depuis l’été dernier, mais le réticule du blaugrana de ces derniers mois s’est surtout retrouvé Miralem Pjanic, possible à partir de la Juve. D’où les discours prononcés pour un échange, avec le Bosniaque qui se retrouverait à Barcelone et Arthur en noir et blanc. Le Brésilien né en 1996, également suivi de près par Inter et Tottenham, a réitéré son souhait de rester en Catalogne, mais est considéré comme transférable par l’entreprise. L’opération impliquerait un échange au pair évaluer les deux milieux de terrain tellement pour faire un gain en capital conjoint. Pour le moment c’est une idée, une enquête réalisée entre les deux sociétés au regard du marché. Pour le moment deux autres noms proposés aux Bianconeri ne se réchauffent pas pour le moment, à savoir ceux d’Ivan Rakitic et de Samuel Umtiti. Une table pleine de noms, celle où la Juve et Barcellona sont assises, avec Sergi Roberto représentant la dernière idée.