Juve-Emre Can: Dortmund tente la fente, mais l’offre est inférieure | marché

Les jours passent. La position d’Emre Can ne change pas au sein des hiérarchies de Maurizio Sarri: le milieu de terrain est toujours là, après tout, dernier parmi les derniers. Si le zéro minute de la Coupe d’Italie contre l’Udinese avait également étonné, à ce stade, nous serions surpris de son utilisation contre la Roma, sans même relever les défis du championnat. C’est plutôt du marché que des nouvelles sont attendues. Qui viennent et ne semblent pas trop aimer la Juve.

DORTMUND OUI, EVERTON NON – La bonne offre, celle capable de satisfaire le club noir et blanc, venait de Liverpool Everton bank. Entre 30 et 35 millions, au-delà de la formule, bonus inclus. La Juve était d’accord avec ça. Pas au joueur, qui malgré la frustration d’un non-emploi total a décidé après mûre réflexion d’ouvrir aux rivaux du passé, le même obstacle à la clé de Manchester United: il est toujours trop attaché et reconnaissant à l’environnement de Liverpool pour passer à un club aussi rival. Et puis tout continue de jouer le jeu du Borussia Dortmund, prêt à lancer l’attaque décisive, préparant une offre à la baisse que la Juve pourrait se retrouver contrainte d’accepter. Selon ce que Calciomercato.com a collecté, ce qui se prépare au domicile de Giallonera sera moins de 20 millions d’euros. Assez pour un mini-gain en capital, mais pas pour satisfaire les plans originaux de la Juve, plutôt disposé à ouvrir le prêt avec un droit de remboursement afin d’augmenter le plus possible l’évaluation de la carte. Quelque chose bouge, Dortmund renifle l’affaire, à Continassa le risque de devoir accepter ce qui passe au couvent se matérialise. Pas une situation très bien gérée, en attendant de nouveaux rebondissements.