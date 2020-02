Juve et Chiellini vers le renouveau: vise à surmonter deux légendes | Serie A

Giorgio Chiellini signera dans quelques semaines le renouvellement du contrat avec la Juventus jusqu’en 2021. Le capitaine de la Juventus vise le podium des apparitions de la Juventus. En premier lieu, il y a Alex Del Piero avec 705, suit Buffon à 667, Gaetano Scirea à 552 et Beppe Furino à 528. Chiello est plutôt “toujours” à 508. Furino n’a que 20 apparitions et en une saison et demiesauf surprises, il sera atteint et dépassé. Il reste 44 podiums mais ce n’est pas un objectif impossible à atteindre.