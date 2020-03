Juve et Inter activent les procédures d’isolement! C’est la quarantaine, mais d’autres clubs sont en danger

Hier, les nouvelles de positivité du défenseur de la Juventus Daniele Rugani à Covid-19le club de la Juventus a immédiatement pris des mesures pour suivre les procédures standard établies par le gouvernement. Entre-temps, en plus des Piémontais, l’Inter a également pris les bonnes contre-mesures pour empêcher la propagation du virus.

AUCUN RISQUE, OEIL POUR L’EUROPEEN

Non seulement les derniers adversaires, en fait, des mesures sont également attendus de Brescia et SPAL, équipes contre lesquelles le centre a pris le terrain. Une situation délicate, les Ligues européennes se réuniront aujourd’hui lors d’une conférence téléphonique pour déterminer comment procéder et s’il convient de reporter l’Euro 2020.