Juve et Sarri en retard sur Allegri | Serie A

Maurizio Sarri en retard sur Max Allegri. Comme le rapporte Il Corriere dello Sport, l’entraîneur actuel de la Juventus a huit points de moins que la Juve il y a un an (l’Inter a huit points de plus). Sarri a également perdu deux matchs de championnat tandis que son prédécesseur, arrivé à ce stade de la saison, il était toujours invaincu en Serie A. Enfin, il y a les données sur les objectifs concédés. À ce jour, la Juve a pris neuf de plus que la saison dernière