Juve-Fiorentina 1-0 LIVE | Primapagina

Le match du dimanche midi voit l’opposé Juventus et fiorentina, qui s’affrontent au stade Allianz pour le 22e jour de Serie A. Les deux équipes reviennent toutes les deux d’une défaite, les Bianconeri en championnat de Naples, la Viola en Coupe d’Italie contre l’Inter (0-0 avec Gênes, en revanche, le dernier match de l’Église et des compagnons de la ligue). Au match aller à Franchi, il a terminé 0-0, dans le seul match sans but au cours des 10 derniers joué dans la ligue entre la Juve et la Fiorentina. Le dernier succès de la Juventus est le 2-1 du 24 avril 2019 (Milenkovic, Alex Sandro et le but de Pezzella), dans le match qu’il a livré arithmétiquement à la Juventus le huitième championnat consécutifs, tandis que la dernière victoire des Toscans est le 2-1 du 15 janvier 2017, à Florence (Kalinic, Badelj et Higuain). Au total, sur 181 matchs officiels disputés toutes compétitions confondues, le bilan parle de 85 victoires pour les joueurs turinois, 57 nuls et 39 succès pour Viola. Buts: 306 Juventus, 197 Fiorentina. Aujourd’hui tout le monde sur le terrain à 12h30, Arbitre de Pâques.

LES FORMATIONS OFFICIELLES CI-DESSOUS:

Juve: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Fiorentina: Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Église, Cutrone.

