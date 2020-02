Juve, Higuain et Pjanic partent pour Spal: voici leurs conditions | Serie A

Du côté de la Juventus, pour le match de demain contre Spal, il n’y a ni Gonzalo Higuain ni Miralem Pjanic. Les deux joueurs sont dans les stands, le premier pour des douleurs lombaires et le second pour la gêne qui l’a exclu après quelques minutes contre Brescia. Aujourd’hui, lors de la conférence de presse, Maurizio Sarri expliquaient leurs conditions: “Pjanic se porte plutôt bien, hier il a fait un bon entraînement même si ce n’est pas avec le groupe, mais un entraînement assez important sans répercussions. Gonzalo a encore mal au dos, voyons aujourd’hui si les situations s’améliorent. Il semble plus avant Pjanic en ce moment. ”