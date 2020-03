Juve, Higuain s’échappe de la quarantaine et s’envole pour l’Argentine. Pjanic et Khedira quittent également l’Italie | Primapagina

Gonzalo Higuain a quitté l’Italie hier soir pour retourner en Argentine. L’attaquant de la Juventus a quitté Turin pour rejoindre sa mère, actuellement malade, à domicile. Il était en isolement volontaire depuis plus d’une semaine, ainsi que tous les Juventus (plus de 100 employés), y compris le président Agnelli, après que Rugani ait été trouvé positif pour le coronavirus mercredi dernier. Il y a deux jours, Matuidi a également été testé positif. Miralem Pjanic et Sami Khedira ont également quitté Turin et se sont rendus respectivement au Luxembourg et en Allemagne.

ÉVASION EN AMÉRIQUE DU SUD – Higuain s’est présenté hier soir à l’aéroport de Turin-Caselle, tenant un certificat médical attestant sa négativité à l’écouvillon effectué pour vérifier s’il a contracté ou non le coronavirus. Un avion privé l’attend, prêt à décoller, après quelques escales, vers l’Amérique du Sud. Les agents de Polaria, qui surveillent les mouvements aériens dans l’aéroport du Piémont depuis des jours, n’ont pas pu s’opposer et ont autorisé le vol.

LE PLAN DE GONZALO – Higuain a étudié le voyage d’Europe dans ses moindres détails. Les vols d’Italie vers l’Argentine ne sont pas autorisés. Il a donc d’abord fait une escale en France, pour emmener le reste de sa famille, et de là en Espagne, d’où il est finalement allé en Argentine. Selon ce qui a été appris de calcioomercato.com, le joueur, après avoir su qu’il n’était pas positif pour le coronavirus, a informé la Juve de son départ pour l’Amérique du Sud. Puis il est parti.

AUSSI PJANIC ET KHEDIRA VIA – Miralem Pjanic et Sami Khedira ont également quitté l’Italie. Selon ce qui a été appris de calcioomercato.com, les deux milieux de terrain, après avoir reçu des nouvelles que l’écouvillon pour le coronavirus était négatif, ont informé la Juve et sont partis. Pjanic s’est envolé pour le Luxembourg, Khedira pour l’Allemagne. Le club de la Juventus, puisqu’il n’y a pas d’activité sportive pour le moment, ne s’y est pas opposé.