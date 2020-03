Juve: idée folle de Kane marché

Tuttosport fait le point sur le marché de la Juventus. Buffon discutera de son avenir directement avec le président Agnelli, Szczesny est frais depuis le renouvellement du contrat jusqu’en 2024 avec de nombreux ajustements à l’engagement jusqu’à 7 millions d’euros nets par saison. Mais face à une offre importante, le club de la Juventus pourrait la vendre pour réaliser une plus-value: attention au joueur de Milan Donnarumma.

En défense entre les usines Bonucci et De Ligt sont des certitudes, destinées à rester pures Demiral et Chiellini. Le sort de Rugani et Romero dépendra du choix de ces derniers.

Arrière complet: Cuadrado s’est prolongé jusqu’en 2022, Danilo ne bougera guère et à la place De Sciglio le fera probablement: la piste du PSG est toujours chaude. Sous les yeux du député Alex Sandro Emerson Palmieri de Chelsea e Alex Telles del Porto, sans oublier Pellegrini prêté à Cagliari.

Au milieu de terrain sont toujours dans le viseur Pogba (Manchester United), Tonali (Brescia) e Aouar (Lyon) en plus de l’arrivée déjà définie de Kulusevski.

En attaque, il affecte Icardi (Inter, prêté au PSG), mais attention Kane (Tottenham) en plus de Gabriel Jesus (Manchester City), Werner (Leipzig) e Haaland (Borussia Dortmund).