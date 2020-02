Juve: il est fait pour le renouvellement de Szczesny, mais l’avenir est un puzzle. Et Donnarumma … | Primapagina

Pour le renouvellement, tout est fait. Wojciech Szczesny prolongera son contrat jusqu’à 30 juin 2024, avec un engagement de 7 millions d’euros nets par saison. Salaire du meilleur joueur, pour un gardien de but qui joue en tant que meilleur joueur. Pourtant l’avenir, malgré un renouvellement proche du statut officiel, reste un casse-tête à résoudre.

PERSONNE N’EST TOUCHABLE – Oui, pourquoi renouvellement ne veut pas dire non-transférabilité: le Polonais, arrivé en noir et blanc d’Arsenal, mais après deux saisons à Rome, ne serait pas retiré du marché. En cas d’offre importante pour son numéro 1, en effet, la Juventus serait prête à céder: en crescendo, support immobile quand ça compte, malgré Gigi derrière elle Buffon, le marché de la Juventus ces dernières années a montré que personne n’est vraiment imparable. de Bonucci adieu à Buffon, des tentatives de vente Dybala vers l’extérieur avec retour de Higuain, personne n’est sûr de rester à sa place. Et qui pourrait prendre sa place?

YEUX SUR GIGIO – Le nom que le Juve rêve et n’abandonne pas est celui de Gianluigi donnarumma. Le gardien de but du Milan, expirant un contrat avec les Rossoneri en 2021, doit encore faire face au renouvellement et compte tenu des dernières déclarations de Mino Raiola, son agent, sur les projets de Elliott, la route semble déjà en montée. Et la Juve observe, il en a parlé avec Raiola dans ses nombreux discours. Szczesny renouvelle, mais n’est pas sûr de rester. Avec Donnarumma qui fait rêver l’objectif de la Juventus.

