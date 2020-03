Juve-Inter, c’est reparti après Kulusevski: Paratici n’a pas «disparu» sur Castrovilli | Primapagina

La Juventus et l’Inter se disputent plus de joueurs. Ils l’ont fait pour Lukaku comme pour Kulusevski, ils peuvent le faire pour Tonali et soyez prudent car la liste pourrait s’étendre à Gaetano Castrovilli. Oui, car nous vous avons dit à plusieurs reprises comment le milieu de terrain de la Fiorentina est une boule de Marotta et Ausilio qui le suivent de près depuis des mois, Antonio Conte l’approuve comme demi-aile et insertions de qualité. En bref, le bon homme pour l’Inter qui recherchera toujours plus d’Italiens avec ces caractéristiques; c’est pourquoi les dialogues entre l’Inter et la Fiorentina sont en cours depuis un certain temps, très bonnes relations. Écoutez “Juventus-Inter, c’est reparti après Kulusevski: Paratici n’est pas” disparu “sur Castrovilli” sur Spreaker.

LE JUVE NE DISPARAIT PAS – Pour sa part, La Juventus, cependant, doit être considérée dans la course à Castrovilli. Parce que Gaetano a des admirateurs également à l’étranger, tout le monde l’aime pour la simplicité mélangée avec la technique dans ses jeux, il a un équipement plus élevé et l’a démontré en continu tout au long de sa première saison en Serie A; Fabio Paratici le surveille et n’est pas hors jeu, au contraire. Les relations entre les clubs sont clairement différentes, et vous devez clairement souligner que L’objectif de la Fiorentina est de garder Castrovilli au moins pour une autre année: le duel entre la Juventus et l’Inter pourrait donc avoir lieu en 2021 et pas tout de suite, mais les surprises, dépassements et rebondissements ne sont pas exclus, comme ce fut le cas pour Kulusevski. Parce que l’avenir de l’équipe nationale au milieu de terrain est florissant, de Tonali à Sensi. Mais Castrovilli est sur la liste, L’Inter y travaille depuis un certain temps et se sent en avance mais la Juve n’a pas disparu …