Juve-Inter dans une atmosphère surréaliste: un silence assourdissant, puis Sarri et Pinsoglio «s’éteignent» Conte | Primapagina

Cela ne semblait même pas être un vrai jeu. Mais au triple coup de sifflet du Guide, le poids d’une victoire a été ressenti qui, quel que soit le sort du championnat, en dit long sur la Juve et l’Inter. Le challenge s’est déroulé dans une ambiance surréaliste: stade ouvert uniquement à 50 journalistes et opérateurs accrédités. À l’entrée, la température a été mesurée à l’aide d’un thermo-scanner et tous les travailleurs à l’extérieur et à l’intérieur du stade portaient des gants en latex. Attention maximale, les pancartes en dehors de la zone médiatique demandent aux gens de se tenir à un mètre des autres, également dans la tribune de la presse deux sièges gardés entre un journaliste et l’autre et à l’entrée du stade tout le monde a reçu un repas scellé: dans le sac un sandwich, un muffin et un peu d’eau.

MATCH – Dans la tribune, le seul détail qui fait penser à un match de football imminent sont les drapeaux placés dans le premier anneau de la tribune est: vert blanc et rouge pour former le drapeau italien. Conte et Sarri suivent tout le match debout devant leurs bancs, l’entraîneur de Nerazzurri est plus fort que le noir et blanc. Il secoue, crie, crie, mais ses suggestions sont couvertes par les cris des membres du banc noir et blanc tendus même au-delà du verre qui sépare normalement les joueurs initialement exclus du public payant. Parmi eux, le plus déchaîné est le troisième gardien de but Pinsoglio. Sarri ne crie pas autant que Conte. Il parle encore moins mais il explose aussi quand Aaron Ramsey atteint le but de l’avantage.

KISSES – On ne pouvait pas s’embrasser, mais face au doublement de Dybala, personne ne peut garder son sang-froid. Le banc noir et blanc explose, tout le monde court pour embrasser l’Argentin. Buffon l’embrasse même. Dès lors, le banc hurle de tous les contrastes. Dans le silence du Stade, chaque contact et chaque balle rend le vrai sens de sa lourdeur. Avant le triple coup de sifflet, Sarri se tourne vers le banc et fait un geste de la tête en tête remuant ses hommes, lui demandant de soutenir l’équipe qui ramène finalement les trois points à la maison. Ils semblent presque faux, mais ils sont extrêmement réels et lourds. Même dans une atmosphère aussi surréaliste.

@lorebetto