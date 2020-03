Juve-Inter, derby sur le terrain mais aussi sur le marché: Tonali est le grand objectif commun

Regard à l’étranger et en Italie: la Juventus, comme le souligne Tuttosport ce matin, a déjà commencé à chercher un peu de temps pour façonner l’équipe 2020-2021. Parmi les grands rêves internationaux tels que Paul Pogba et Harry Kane, le made in Italy trouve également amplement d’espace.

Radar visant Brescia – La suggestion la plus importante? Le “habituel” Sandro Tonali. Le jeune directeur de Brescia a déjà réussi à gagner des applaudissements dès sa première saison en Serie A et est donc prêt à déchaîner un autre derby en Italie cet été après celui remporté sur le terrain par les bianconeri au Stadium. En fait, la pression de la classe 2000 est forte, même le pressing de l’Inter d’Antonio Conte, qui rêve d’une médiane toute italienne avec Barella et Sensi.