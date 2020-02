Juve-Inter: l’ancien comte accueilli en silence, CR7 prêt à faire la différence

Il reste derby d’Italie, le match le plus attendu de l’année. Même sans le public, la Juve et l’Inter se battront jusqu’à la dernière minute pour trois points qui peuvent avoir un impact significatif sur la course du Scudetto. Le retour à la maison de l’ancien Antonio Conte sera caractérisé par un silence inévitable. Celui qui, avant le match aller, avait répondu à une phrase jamais prononcée par Andrea Agnelli à la suite de la demande de certains fans de lui refuser la star du stade Allianz et qui, cependant, ne voulait pas commenter la reconnaissance claire de son ancien président qui l’a appelé “Juventus” dans une récente interview à Radio 24.

Juve-Inter, qui suite aux restrictions en vigueur depuisUrgence coronavirus ne permettra pas aux deux entraîneurs de s’exprimer lors de la conférence de presse habituelle de la veille, ce sera également la preuve de la maturité des bianconeri et de la direction de Sarri. Les propos du coach de l’après-Lyon, notamment ceux relatifs à une certaine difficulté à transmettre certains concepts au groupe, ont peu convaincu à ce stade de la saison. Demain soir, cependant, il y aura une opportunité tentante de répondre sur le terrain à une série de rumeurs qui continuent de se poursuivre et largement sans fondement.

Quelque chose que le technicien devra changer à partir de mercredi soir, tout en maintenant formulaire au 4-3-3. Dans une alternance normale de gardiens de but, Buffon pourrait jouer titulaire et établir le nouveau record d’apparitions en Serie A. En défense, cependant, Chiellini pourrait revenir, aux côtés de Bonucci. Danilo devrait encore jouer à droite, de l’autre côté, De Sciglio pourrait permettre à Alex Sandro de reprendre son souffle. Au milieu de terrain, cependant, nous devons faire face à l’état de Pjanic, qui pourrait céder la place à Bentancur. Alors que Rabiot, qui paraissait fatigué à Lyon et est apparu hier en raison d’une légère ecchymose au talon du pied gauche, pourrait faire place à Matuidi. Ramsey, cependant, pourrait revenir dès la première minute dans le rôle de l’aile droite. Attention alors à Khedira, qui peut être prêt pour un court clip.

L’attaquant, cependant, patte Higuain et espère Douglas Costa. Sarri décidera probablement dans les prochaines heures de qui travailler aux côtés de Cristiano Ronaldo, en gardant à l’esprit qu’en ce moment, il est difficile de laisser Dybala et un Cuadrado diligent, qui, cependant, à la dernière occasion ont fait trop d’erreurs. Pendant ce temps, le technicien de la Juventus recueille les mots de sa star: «Parfois, vous gagnez, parfois vous perdez, mais pas à pas en équipe, nous nous améliorons et regardons le prochain match avec plus de confiance. Évidemment, nous respectons les idées de l’entraîneur, notre travail consiste à continuer à nous entraîner, à gagner et à nous préparer pour les prochains matchs – a-t-il déclaré hier. CR7 chez Sky Sport -. Le prochain match est contre l’Inter, j’espère marquer et gagner, ce qui est le plus important. ”