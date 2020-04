Juve, Josè Source: «Ronaldo aime Madrid, je ne serais pas surpris s’il revenait» | Serie A

Le défenseur lillois Josè Fonte, coéquipier national de Cristiano Ronaldo, a expliqué à TalkSport l’avenir de l’attaquant Juventus: «Je sais qu’il aime Madrid, c’est sûr. Et il est clair que vous aimez aussi le Real Madrid, c’est l’un des clubs les plus importants du monde, sinon le plus important. Là, il a aussi beaucoup d’amis, il a toujours laissé une porte ouverte. Pour cette raison, je ne serais pas surpris s’il revenait au Real Madrid».