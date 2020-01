Juve, Kurzawa en vue: voici le gaucher que Paratici a soufflé à Marotta

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Pour être honnête Layvin Kurzawa ressemblait plus à un objectif inter-marché. Jusqu’à il y a quelques semaines, les tentatives de Marotta pour l’outsider gauche du PSG avaient été fréquentes, mais le joueur avait rejeté les riches propositions Nerazzurri de l’expéditeur. Au cours des dernières heures, les projecteurs se sont allumés sur le front noir et blanc, avec les Français nés en 1992, parfait pion d’échange à libérer Mattia De Sciglio vers Paris: fonctionnement intelligent et fonctionnel pour le projet saisonnier de Sarri.

Entre silences et évasions, Paratici et ses hommes seraient désormais prêts à clore l’opération qui pourrait également profiter aux coffres du club. L’ancien arrière milanais est un vieux ballon de Leonardo, déterminé à parier sur lui tout de suite. Kurzawa semble plutôt l’alternative idéale à Alex Sandro, comme le Brésilien gaucher et non pas un ambidextre adapté comme toutes les solutions actuellement à la disposition de Sarri.

Hier a également été un jour important pour une autre opération que la Juve termine avec Barcelone: ​​l’échange entre l’attaquant Alejandro Marques et Matheus Pereira. Ce dernier vient de rentrer du prêt à Dijon et sera inscrit auprès du club espagnol dans les prochaines heures. Alors que le premier attaquant catalan, né en 2000, a subi hier après-midi des visites chez J Medical pour se rendre immédiatement disponible pour monsieur Fabio Pecchia, chez les moins de 23 ans. Hier a également été officialisé l’arrivée dans la deuxième équipe de Matteo Brunori, de Pescara qui a pris contextuellement Edoardo Masciangelo carrément.

La Juve travaille pour acquérir les performances de la classe arrière droite 2000 Wesley, ex Flamengo, déjà bloqué l’été dernier puis enregistré par Hellas Verona. Alors que l’aile gauche Frank Abou, né en 2002, a été vendu à Lecce: au printemps du Salento, il aura certainement l’occasion de trouver plus d’espace pour montrer ses qualités. Sortant, direction Sampdoria, trois autres Primavera: Nicolò Francofonte, Erik Gerbi et Matteo Stoppa. L’objectif clair du club de la Juventus est de faire jouer le plus possible ses jeunes afin de ne pas ralentir le moins possible leur chemin de croissance.