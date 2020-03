Juve, la famille Agnelli fait un don de 10 millions pour faire face à l’urgence du Coronavirus

Le cœur immense de la famille Agnelli et de ses entreprises vient à la rescousse de l’Italie, qui connaît l’une des maxi urgences les plus difficiles de l’ère moderne suite à l’expansion du Coronavirus. À la levée de fonds en faveur des hôpitaux de Turin et du Piémont, lancée par la Juventus avec un don de trois cent mille euros, s’ajoute un don détenu par 10 millions au profit de la Direction nationale de la protection civile, pour faire face à l’urgence, et de la Fondation Specchio dei Tempi, engagée à répondre aux besoins sociaux et sanitaires du Piémont.

EXOR et ses filiales Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari et CNH Industrial achètent également 150 respirateurs, en plus du matériel médico-sanitaire. Alors que la société de location à long terme Leasys (FCA Bank) met à la disposition de la Croix-Rouge italienne et d’autres associations bénévoles une flotte de moyens pour la distribution de nourriture et de médicaments dans les villes italiennes aux patients, aux personnes âgées et aux personnes ayant besoin d’assistance.

Il y a plus. EXOR, FCA, Ferrari et CNH industrial restent en contact étroit avec la Direction de la protection civile pour fournir au pays des services de dépistage gratuits, afin d’identifier les équipements médicaux et sanitaires sur les marchés internationaux, et notamment les services douaniers associés pour importation rapide en Italie. Alors que la Fondation Agnelli, avec le La Stampa Mirror of the Times et La Stampa, soutient l’initiative #restoascuola, dans le but de soutenir l’enseignement à distance dans les écoles, en particulier pour les élèves qui rencontrent de plus grandes difficultés d’apprentissage.