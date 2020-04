Juve: la sentence envoyée par Bonucci à tous ses coéquipiers en privé | Serie A

Selon La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci il était une figure centrale avec Chiellini et Buffon pour décider de la baisse des salaires à la Juventus. Il y a plus: Leonardo a personnellement travaillé avec le vestiaire pour réduire les embauches. “À ses coéquipiers avec qui il a longtemps discuté en privé ces jours-ci, il a expliqué avec une phrase que” même avant les champions, vous devez être des hommes de valeur et être prêts à assumer vos responsabilités “, tel est le concept exprimé à tous les joueurs par Leonardo. Les collègues ont compris et donc l’accord est arrivé plus tôt que prévu, grâce à Chiellini, Bonucci et Buffon “.