Juve, le piano à gauche: tous les noms. Et Alex Sandro … | Primapagina

La Juve recherche des renforts à gauche. En fait, l’une des priorités en noir et blanc de la prochaine saison est de trouver une alternative valable à Alex Sandro, propriétaire 20 tout 24 beaucoup de Serie A, Dont 18 ont joué pendant 90 minutes: il n’y a pas de véritable adjoint brésilien dans l’équipe, meilleur joueur du rôle mais trop souvent obligé de jouer, bien qu’il ne soit pas en parfait état. Préserver sa qualité et son physique: pour cela, la Vieille Dame veut investir dans les gauchers.

LES NOMS – Plusieurs noms ont suivi. Le favori de la direction est Emerson Palmieri, Côté Chelsea, transférable pour les Bleus (comme Marcos Alonso): rehaussé par Sarri la saison dernière, le détenteur de la voie de gauche dans l’équipe nationale, l’ex-Palerme et Rome est en tête de liste de souhaits de guilde et Nedved. Pour surveiller, ensuite, aussi la situation de Luca Pellegrini: prêté à Cagliari, il convainc les meilleurs joueurs de la Juventus. Sera évalué en retraite pour voir s’il est jugé prêt pour le poste d’adjoint Alex Sandro, qui, à ce jour, est considéré comme non transférable. Pour le rôle de député, nous pensons également à un autre Alex, Telles, vu en Italie à l’Inter mais toujours apprécié par la Juventus: pour le moment ce n’est pas un premier choix, mais en été tout peut arriver. Avec la Juve prête à investir à gauche.