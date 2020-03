Juve, le rôle des dirigeants pour trouver la bonne voie: Chiellini et CR7 fondamentaux pour le moment

Mot de passe: pour se remettre ensemble. À la Juve, l’objectif principal n’est pas de briser l’avantage concurrentiel accumulé en huit ans de domination absolue en Italie: pour cette raison, rapporte Tuttosport, les bianconeri s’appuieront sur les figures de proue du vestiaire, en particulier Cristiano Ronaldo et Giorgio Chiellini .

Trop de buts encaissés – C’est une période difficile, la plus compliquée puisque Maurizio Sarri est assis sur le banc noir et blanc. La Juve n’est pas en mesure d’exprimer un match fluide et les statistiques sur les buts encaissés – un par match en moyenne, puisqu’il ne s’est pas produit depuis 2010 – sont inquiétantes. Il appartiendra aux leaders d’aider leurs coéquipiers à retrouver leur chemin, à mieux conclure une saison qui, il faut le dire, peut encore être triomphante.