Juve, le solde en rouge confirme le flop du marché estival: une plus-value était nécessaire | Primapagina

la Juventus a publié hier le rapport financier des six premiers mois de la saison qui met en évidence un rouge de 50 millions d’euros. La donnée particulière est cependant représentée par les raisons inscrites dans le rapport et qui justifient les engagements liés, principalement, à des coûts plus élevés pour le personnel inscrit et à l’amortissement des cartes de joueur. Un fait qui témoigne une fois de plus du flop du dernier marché d’été.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – “La perte de la période, influencée par le calendrier des matches (2 matches de championnat en moins joués à domicile par rapport au premier semestre 2018/2019) provient principalement d’une baisse des revenus de 7,9 millions d’euros, coûts de personnel plus élevés 30,2 millions d’euros de membres en plus frais de gestion des droits des joueurs pour 10 millions d’euros, plus dépréciation et dépréciations d’actifs sur les droits pluriannuels sur les performances des joueurs pour 11,4 millions d’euros, la hausse des autres amortissements pour 2,9 millions d’euros et la hausse des charges financières nettes pour 2,7 millions d’euros “.

FLOP DU MARCHÉ D’ÉTÉ – Des chiffres incontestables qui confirment un chiffre sous-évalué en début d’année et mis en évidence à la place lors de la souscription à l’augmentation de capital: le bilan souffre du fait des frais de gestion de l’effectif actuel, qu’entre les coûts et l’amortissement il a eu un impact négatif d’environ 52 millions d’euros. Fondamentalement, le problème le plus important mis en évidence par ces données est ile flop du marché d’été pas tant entrant que sortant. Achats De Ligt a alourdi les comptes et le fait de ne pas quitter l’un des Dybala et Higuain avec l’échec consécutif grand gain en capital l’inscription au registre a conduit le club noir et blanc à clôturer le premier semestre de l’année en passif. Les adieux d’Emre Can en janvier représentent certainement un patch au problème, mais à la fin de l’année, de nouvelles mesures devront être prises.