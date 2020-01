Juve lente et involutive, le KO de Naples enseigne: Sarri n’a pas déjà le Scudetto en main | Primapagina

Si les joueurs de la Juventus, au lieu de m’offenser parce que je prédis le vainqueur du Scudetto depuis le début de la saison, seraient plus attentifs à mon analyse, ils seraient peut-être moins convaincus de la taille présumée de leur équipe.

La défaite de San Paolo (2-1), deuxième après celle extérieure contre la Lazio, certifie que ce championnat n’a pas de maître absolu, d’autant plus si l’on considère que les hommes de Simone Inzaghi ont pratiquement deux points de retard sur les leaders. Ils doivent récupérer le match contre Vérone et, vraisemblablement, ils le gagneront.

La Juve a perdu à Naples car, ces derniers temps, en championnat, cela n’était arrivé à personne (Gattuso avait encaissé quatre défaites consécutives) et il l’a fait en déployant le pur tridentou Dybala attaquant le milieu de terrain et le haut de Higuain et Ronaldo. Ayant toujours été en faveur de cette solution, je ne nierai pas pour le moment que Sarri voulait y jouer dans un match aussi important (il aurait pu en jouer plus de six sur l’Inter), mais il ne serait pas juste de dire que cela a fonctionné.

Le problème, cependant, n’est pas l’équilibre, combien la mauvaise séquence de Higuain et Ronaldo (qui a également marqué un but inutile à la 89e minute) et la difficulté pour Dybala de jouer entre les lignes serrées que Gattuso avait mises en place. L’équilibre dont Sarri parle tant n’a rien à voir avec cela. A la fois parce que le premier but (63 ’) est venu en défense, et parce que c’est Matuidi qui l’a généré avec une passe sensationnellement mauvaise, qui, cet équilibre, aurait dû le donner.

L’action qui a précédé l’avantage de Naples avait conduit Matuidi, déplacé vers la gauche, à la recherche d’un passage intelligent au bord de la zone adverse pour un joueur de la Juventus qui n’était pas là. Au redémarrage, il arriva qu’Insigne, particulièrement rapide, ramena le ballon, après un échange, au bord de l’autre zone et en lança un droit que Szczesny rejeta mal sur les pieds de Zielinski qu’il mit à l’intérieur. Bentancur était lent et hors de position à l’occasion, trop facilement vu la licence du champion sans rien faire pour le prouver même le moins du monde.

Bentancur, parti de l’aile droite, avait été centralisé après la sortie de Pjanic (blessé) et Rabiot avait pris la place du bosniaque. Mais la Juve, avant et après, n’a fait qu’un seul tir au but avec Ronaldo redémarrant et aidant Higuain (conclusion de la traversée). En dépit de l’initiative des bianconeri, Napoli avait vu la porte de Szczesny au moins une ou deux fois et, pour le reste, il s’était défendu dans un ordre égal à l’attention spasmodique.

Gattuso a déployé la défense centrale Di Lorenzo avec Manolas. Demme, un milieu de terrain bas, où Fabian Ruiz et Zielinski ont également joué. Devant, bien sûr, Callejon, Milik et Insigne.

Napoli n’a pas mieux joué que la Juve, mais a profité de ses faiblesses. La chaîne gauche du blues, formée par Mario Rui et Insigne, a souvent mis Cuadrado en difficulté, mal couvert par Bentancur. Alex Sandro et Matuidi ont perdu des balles insignifiantes et n’ont pas poussé ou sont entrés fréquemment. De plus, il n’y avait pas de pression et sans forte agressivité, La Juve est une équipe qui dribble avec compassion sans trouver de débouchés. Lents et involués, même les trois devant ont fini par regarder le match plus que par le faire.

Pour éviter au moins la défaite, Sarri a inséré Bernardeschi et Douglas Costa pour Matuidi et Dybala respectivement, repensant la Juve avec un 4-3-3 (Bernardeschi a fait la moitié droite et Rabiot la gauche), tandis qu’avant, au moins formellement, le système de jeu était un 4-3-1-2. L’entraîneur de la Juventus s’est mis en colère lorsque Bonucci a commencé à tirer de longues balles (un classique), mais cela s’est également produit parce que le dialogue a stagné au milieu du terrain.

Napoli a donc pu partir à gauche avec courage et détermination. De là est venue la croix de Milik qui a traversé la région sans qu’aucun de ses intervenants. De la droite, cependant, mais toujours dans la même action, Callejon a envoyé au milieu où Insigne a frappé 2-0.

Evidemment le match s’est terminé, malgré Ronaldo, sur l’extension de Bentancur et le sommeil de la défense napolitaine, il a mis dans le sac un but pour le huitième match consécutif. Le retournement de Higuain (central) a mis fin à une confrontation qui a montré toute la fragilité de la Juve. Ce n’est pas le début de la fin, mais une indication de malaise. Ce qui, peut-être, conduira au renoncement au pur trident. Une autre grave erreur.

LA TABLE

Napoli 2-1 Juventus (première moitié 0-0)

Buteurs: 18 ‘st Zielinski, 41’ st Insigne, 45 ‘st Ronaldo

Passe décisive: 41 ‘st Callejon, 45’ st Bentancur

Naples (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme (24 ‘st Lobotka), Zielinski (36’ st Elmas); Callejon, Milik (45 ‘st Llorente), Insigne. Disponibles Karnezis, Daniele, Luperto, Maksimovic, Lozano, Leandrinho. Att. Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (5 ‘st Rabiot), Matuidi (27’ st Douglas Costa); Dybala (27 ‘st Bernardeschi), Higuain, Cristiano Ronaldo. Disponibles Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Rugani, Rabiot, Coccolo. Tous. Sarri

Arbitre: Mariani di Aprilia

Ammonites: Demme, Bentancur, Rabiot, Hysaj, Bernardeschi, De Ligt, Ronaldo