Juve, l’ex De Ceglie signe avec Miami Beach: «Le bon endroit pour terminer la carrière». Ensuite, il sera l’exécutif | marché

Paul De Ceglie, ancien défenseur de la Juventus, a signé avec le Miami Beach pendant trois saisons. L’ancien Parme et Marseille entre autres seront déjà une référence pour l’Académie du club. Ce sont les mots de De Ceglie à Gianlucadimarzio.com: “Trois ans, un projet avec des Italiens et moi aussi je donnerai une main d’organisation … Et ce que j’aime c’est que par rapport aux autres équipes qui s’entraînent et jouent en dehors de la ville, nous serons à Miami Beach. Les trois ans sont encore fixés comme joueur mais je vais donner un coup de main au sein de l’entreprise et du point de vue des relations de marché pour les jeunes prospects. Le football américain, en particulier à Miami, a une influence également sud-américain, il a donc une grande zone de chalandise et peut être un tremplin pour les jeunes mais aussi un bon endroit pour terminer votre carrière “.