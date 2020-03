Juve, maintenant Sarri doit laisser sa marque: contre l’Inter c’est sa chance

Il sera forcé d’indifférence d’accueillir Antonio Conte dans son ancien stade. Ce qui s’annonçait comme l’une des soirées les plus attendues de l’année s’est transformé en une occasion anormale à retenir. Blâmer le coronavirus, d’une urgence qui n’a rien à voir avec le football même s’il l’a bouleversé en quelques jours. Jouer à huis clos est devenu la seule voie à suivre pour ne pas risquer de mettre fin prématurément à la Serie A, malgré les énormes dégâts financiers qui résulteront de ce choix.

L’ancien capitaine et entraîneur de la Juventus rêvait probablement d’un autre retour. Conscient qu’une partie des fans l’auraient hué car il conduit maintenant la ennemis Nerazzurri historiques. Il est toujours responsable du début d’un cycle gagnant qui est toujours ouvert: cette année, cependant, alors que la Juve poursuit le neuvième tricolore consécutif, Conte tente de triompher en animant le projet ambitieux d’Inter et cette phrase bizarre dans le Soirée Scudetto du 5 mai 2002 un vieux souvenir apparaît maintenant.

L’équipe de Sarri continue d’avoir quelque chose de plus, au moins sur le papier, au-delà de Ronaldo que demain il jouera son millième match et pour cela il voudra laisser sa marque. Avec l’Inter, ce sera un examen important pour mesurer l’écart entre les deux équipes et le comparer avec celui montré lors du match aller à San Siro. Là, les bianconeri semblaient être envoyés dans un autre millésime incontesté, maintenant ils ont un peu moins de certitude. Les mauvaises défaites saisonnières – la dernière à Lyon – ont mis en évidence une certaine difficulté à aborder les courses les plus importantes, les plus décisives de la saison. Un fait inquiétant à certains égards, que l’équipe devra bientôt éliminer pour prendre définitivement de l’altitude dans toutes les compétitions au printemps.

Avec tout le personnel disponible – certains plus ou moins pour assurer une bonne tranche de course – le sentiment est que Sarri peut déjà réserver quelques surprises du onze propriétaire. Les attentes, en effet, tendraient à confirmer la même formation qui a pris le terrain à Lyon, qui pourtant n’a pas beaucoup convaincu. Peut-être qu’à ce stade de la saison, devant un match de l’intérieur ou de l’extérieur, pour l’entraîneur de la Juventus, c’est le bon moment pour sortir quelque chose de différent du cylindre. Et qui sait que ces dix jours de silence et de repos anormal ne sont pas utiles pour préparer au mieux la surprise.