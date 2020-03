Juve, match reporté: l’arrivée d’aujourd’hui se transformera en entraînement

“Ce qui se passe autour de nous doit être vécu comme un fait accompli, nous devons faire attention au jeu auquel nous devons jouer, sinon nous perdons de l’énergie sur des choses inutiles”. Les mots de Maurizio Sarri avaient-ils prévenu hier après-midi lors de la conférence de presse, à la veille d’un match qui ne se jouera pas ce soir à cause de l’urgence du Coronavirus.

La rencontre avec la presse avait été extraordinairement ouverte par leresponsable de la communication de la Juventus, Claudio Albanese, avec une prémisse claire: «La Juventus respecte toute décision des autorités. La santé publique est dans l’intérêt de tous, y compris dans le club. Je suis ici pour vous informer qu’à 17h30 une commission de l’ordre public et de la sécurité a été convoquée par le préfet, préfet, questeur, nos représentants y participent ».

Dans la soirée, la décision officielle du le préfet Claudio Palomba: “Cette décision est née un peu des résultats qui sont ressortis de la cellule de crise. Nous avons fait comité jusqu’à récemment, et nous avons vu qu’il n’est pas toujours possible d’aller identifier les gens indépendamment de leur résidence et donc les fans et les gens peuvent également provenir de régions très contagieuses – a expliqué la plus grande figure du gouvernement dans la région – . Ayant également entendu le ministère de la Santé, de l’Intérieur et des Sports, la nécessité d’une action urgente a été reconnue par le préfet en vertu de la loi. Il a été envisagé, compte tenu de la situation de report du match “.

Le comité scientifique et technique, également hier soir, a même émis l’hypothèse d’éviter les manifestations pendant trente jours, y compris les événements sportifs, qui impliquent un encombrement des personnes et ne respectant pas la distance de sécurité d’au moins un mètre. Une indication qui doit également être prise en conseil extraordinaire de la Ligue convoquée aujourd’hui à Rome, où elle tentera évidemment de trouver des solutions pour la reprise des matches reportés.

Sarri, d’autre part, la trouvera aujourd’hui à Continassa, et ce qui aurait dû être juste une arrivée matinale se transformera plutôt en une séance d’entraînement à tous égards. Avec une petite confusion inévitable sur le prochain adversaire à affronter: le Bologne selon le calendrier, Inter selon l’hypothèse, ou aucun des deux face à un arrêt qui pourrait arriver à une date à définir. L’AC Milan, déjà à Turin depuis la fin d’hier après-midi, a plutôt quitté la retraite vers 23 heures pour rentrer à Milan: aujourd’hui il va se reposer.