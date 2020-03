Juve, OFFICIEL: Dybala également positif pour le coronavirus | Primapagina

Après Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala a également été testé positif à Covid-19 avec son compagnon Oriana Sabatini. Le joueur de la Juventus l’a annoncé sur son profil Instagram officiel: “Salut tout le monde, je voulais vous informer que nous venons d’obtenir les résultats du test Covid-19 et Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages. ”

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – Peu de temps après, la déclaration officielle de la Juventus est arrivée: “Le footballeur Paulo Dybala a subi des tests médicaux qui ont révélé sa positivité au Coronavirus-COVID-19. Le joueur, à partir du mercredi 11 mars, en isolement volontaire du domicile, continuera d’être surveillé et de suivre le même régime. Il va bien et est asymptomatique».