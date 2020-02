Juve, OFFICIEL: pertes de 50 millions. Baisse des revenus, augmentation des frais d’adhésion: détails | Primapagina

Premier semestre en rouge pour la Juventus.Le conseil d’administration de la Juventus, présidé par Andrea agnelli, a approuvé le rapport financier semestriel au 31 décembre 2019. Et il y a une perte de 50,3 millions d’euros: variation négative de 57,8 millions par rapport au bénéfice de 7,5 millions à la même période de l’année précédente .

LES CHIFFRES – Cela s’explique par le club de la Juventus: «La perte de la période provient principalement de la baisse des revenus pour 7,9 millions d’euros, de la hausse des frais de personnel enregistré pour 30,2 millions d’euros, de la hausse des charges de gestion des droits des joueurs pour 10 millions d’euros, de la dépréciation plus élevée et des réductions de valeur sur droits pluriannuels sur les performances des joueurs pour 11,4 millions d’euros, une augmentation des autres amortissements pour 2,9 millions d’euros et des charges financières nettes plus élevées pour 2,7 millions d’euros. Ces évolutions sont partiellement compensées par une baisse des achats de produits destinés à la vente pour 3,4 millions d’euros, une baisse des coûts des prestations externes pour 2,8 millions d’euros et une baisse des provisions pour 1,1 million d’euros “.

LES DÉTAILS – Le chiffre d’affaires baisse (de 330,2 millions à 322,2 millions): moins de revenus d’appels d’offres (36,5 contre 38,2), moins de revenus de droits TV (118 contre 124,5 millions l’an dernier) moins de revenus provenant des ventes de produits et des licences. Seuls ceux des parrainages et publicités (de 61,4 à 65,6) et des droits des footballeurs (de 58,9 à 63,9) ont augmenté.

COÛTS – Les coûts du personnel enregistré ont augmenté (de 143 à 173 millions), ainsi que les coûts de gestion des droits des joueurs (de 6,7 à 16,7) et les amortissements. Les capitaux propres au 31/12/2019 s’élèvent à 275,6 millions. L’endettement financier net au 31 décembre 2019 s’élève à 326,9 millions d’euros (463,6 millions au 30 juin 2019). L’amélioration de 136,7 millions d’euros s’explique principalement par la perception quasi intégrale de l’augmentation de capital (294,6 millions d’euros).