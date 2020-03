Juve, Paratici prend le terrain pour sa Piacenza: don à l’hôpital de la ville

L’homme du marché de la Juventus, Fabio Paratici, prend le terrain contre le Coronavirus. Aider, avec un don, l’hôpital de Plaisance, sa ville.

Une lettre émouvante a ensuite été émise par le manager de la Juventus lui-même:

“Chers Piacentinis, allez. Nous sommes unis et nous respectons le plus possible les règles et les indications qui nous sont données: nous restons à la maison. Plaisance souffre, beaucoup de gens pleurent sur leurs proches, ils sont déchirés pour ne pas pouvoir les saluer, et ils vivent dans le l’agitation et la peur. Notre ville est parmi les plus touchées par ce virus maudit, mais nous de Piacenza n’abandonnons pas, nous nous serrons les coudes et nous battons. Je n’ai pas vécu à Piacenza depuis de nombreuses années – j’ai presque vingt-cinq ans – mais je le considère comme le mien chez moi: je l’ai toujours su, ces jours d’isolement loin de là le confirment Je suis amoureux de notre terre, de notre peuple, de nos vallées, de nos histoires, de notre gastronomie et du vin, et quand il m’arrive de rencontrer des Piacenza dans le monde ou pour écouter quelque chose à propos de Piacenza J’ai à chaque fois un sentiment précis, profond et spécial: c’est la solidarité, c’est l’empathie, c’est la coutume, c’est la maison. C’est pourquoi aujourd’hui j’ai envie de vous dire: res Quand tout cela sera passé – parce que ça passera – nous nous sentirons plus forts et je suis sûr que nous retrouverons la beauté d’un café avec un ami, une promenade (même sans chien), un peu de sport, même pour amener le nos enfants à l’école (et je pense qu’ils y vont aussi). Aujourd’hui, cependant, nous sommes unis et, je vous le demande, du merveilleux Val Trebbia, aux beaux villages de la haute Valnure, au Val darda jusqu’à mon bien-aimé Val Tidone: restez chez vous! Après tout, nous sommes une génération chanceuse. C’est la première fois qu’on nous demande un tel effort pour le bien collectif, c’est la première guerre contre un ennemi commun (et invisible) que nous devons combattre. Pour nos grands-parents, cela a empiré, ils ont mené une ou deux guerres dans les tranchées ou ont été expulsés, nous pouvons – nous devons – nous battre en étant assis sur notre canapé. Je ne veux pas vous faciliter la tâche, mais je suis convaincu que nous ne devons pas trop nous plaindre et que lorsque tout se passera, nous serons de meilleures personnes. Je suis proche de toi, ma bien-aimée Plaisance! “.