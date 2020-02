Juve, Paratici: «Ronaldo est le meilleur de tous les temps. La Ligue des champions est un rêve »| Ligue des champions

Alors Fabio guilde, directeur du département technique de la Juventus, s’est entretenu avec Sky Sport avant le match de Ligue des champions contre Lyon: “Mis à part les accrochages dialectiques, disons qu’il y a des équipes équipées pour gagner la Ligue des champions, pas seulement nous. C’est un rêve, mais nous avons une équipe compétitive. La Juve joue toutes les compétitions pour les gagner mais de temps en temps les autres volent l’idée “.

RONALDO – “Cristiano est le meilleur joueur de tous les temps. L’avoir avec nous est définitivement en avance et je dis qu’en Italie, il y a un grand champion comme lui et nous l’oublions souvent.”

CHAMPIONNAT – “Une plus grande concentration de Sarri dans le championnat? Il y a toujours de la concentration dans tout ce que fait l’entraîneur et ce que font les joueurs. Nous jouons le championnat chaque semaine et il y a plus de pression. La Juve est une équipe prestigieuse qui a gagné huit badges consécutifs, alors commençons par les faveurs de la prédiction. Certes, il y a des équipes en Ligue des champions, c’est un tournoi: d’ici à la fin on joue sur sept matches donc les détails sont aussi importants que la force des joueurs. moment opportun pour arriver aux compétitions, il sert “.

CHAMPIONS – “Notre objectif est toujours d’essayer de gagner. Nous avons remporté huit titres en Italie et nous ferons tout pour gagner les neuvième et dixième. Nous disputons tour à tour les champions et c’est un objectif de gagner tous les matchs”.