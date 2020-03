Juve, Pérouse était le bon choix: la meilleure saison pour Nicolussi Caviglia

L’école Juve sous toutes ses facettes. Hans Nicolussi Cheville il vit à Pérouse sa première saison loin de chez lui. Celui qui est oui de la Vallée d’Aoste, mais qui à Turin (côté Juventus), depuis son arrivée à l’âge de neuf ans, a trouvé le bon endroit pour grandir jour après jour, année après année, pour devenir un homme. La saison dernière, le triple bond en avant du milieu de terrain de la classe 2000: de la retraite d’été avec Primavera, dont il était également le capitaine, à ses débuts en Serie A, en passant par les moins de 23 ans.

Pour l’accueillir dans la deuxième équipe et l’accompagner à ses débuts professionnels la saison dernière, il était également là M. Grabbi, collaborateur technique de Zironelli et surtout premier entraîneur de Nicolussi en noir et blanc, dans la catégorie Poussins. Dans cette équipe de jeunes promesses, il y avait aussi Moise Kean: un groupe plein de talent, bref.

Hans joue maintenant en prêt en Serie B à Pérouse, qui s’est assuré l’été dernier le dernier jour de marché. Une expérience intéressante pour lui, qui a l’opportunité de comparer et d’évoluer dans une catégorie compliquée et pas du tout évidente. Les résultats fluctuants de son équipe, entre autres, en sont un exemple clair: ils ont coûté le banc à Oddo en premier et ont mis à rude épreuve le retour de Cosmi.

Les chiffres individuels de la saison de Nicolussi sont cependant plus que positifs: dix-huit matches, dont un en Coupe d’Italie avec un but spectaculaire sur un coup franc, et cinq passes décisives. Et au cours de la dernière semaine de football, il a été classé par la ligue B comme le meilleur joueur de la semaine. Pas mal pour un enfant envoyé en Ombrie pour récupérer ses os, un œil projeté vers un brillant avenir pour écrire.