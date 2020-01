Juve: Pjaca à Cagliari. Turin entre Cerri, Pinamonti et Scamacca. Karamoh … | marché

Cagliari tient la Juventus Pjaca croate et chercher un défenseur central sur le marché: il y a un objectif Goldaniga Gênes, à son tour sur la piste de Castro qui pourrait être remplacé par Bertolacci (Sampdoria). Du club du président Preziosi pourrait également arriver en Sardaigne Pinamonti. Sortant le Cerri il y a Turin, comme alternative à Pinamonti lui-même et aux autres Scamacca (prêté à Ascoli mais appartenant à Sassuolo).

Toujours selon la Gazzetta dello Sport, les grenades reçoivent des offres pour Bonifazi (Spal, Bologne, Sassuolo, Cagliari, Fiorentina et Parma), Iago Falque (Spal, Gênes, Al Nasr et d’Espagne) e zaza (Zenit Saint-Pétersbourg). Parme recherche un attaquant: Esposito (Inter), Pinamonti ou le jeune homme Millico et offres en retour Karamoh au Taureau. Sans oublier le fil ouvert avec Poveda, à l’expiration d’un contrat avec Manchester City, Torino surveille la Mezzaline de La Spezia pour l’été, Giulio Majeur, sur lesquels les yeux de Sassuolo, Parme et Bologne sont également tombés. Pendant ce temps à Turin, il y a le défenseur néerlandais Van Otterdijk (2002) du FC Eindhoven: il est en procès avec Primavera.