“Juve plus cynique. Blessures? Je suis un peu inquiet pour le derby mais …”

TORINO. Défaite méritée pour le Rome dans celui de Turin contre le Juventus, les Giallorossi ont salué le Coupe d’Italie en avance sur le temps et maintenant la tête va immédiatement au derby du Capitole le week-end prochain contre la Lazio. À la fin du match au stade Allianz, voici l’analyse de Monsieur Paulo Fonseca.

«Première fois négative? Je pense que la différence en première mi-temps a été dans l’efficacité, la première fois qu’ils ont marqué le but qu’ils ont marqué, la deuxième fois aussi, je pense que nous avons bien joué jusqu’aux trente derniers mètres. La qualité par rapport à la Juventus, cependant, est différente et cela a été vu. Dzeko absent? Nous savons que Edin est un joueur très important pour nous, mais je pense que le problème n’était pas seulement Kalinic car tous les attaquants n’ont pas joué le jeu qu’ils pouvaient, Kluivert et Under n’ont pas donné ce qu’ils pouvaient en première mi-temps. Accident d’urgence? Je suis très inquiet, voyons comment va Diawara mais pour le moment ça ne va pas bien, maintenant j’ai ces joueurs disponibles et nous devons continuer comme ça. Difficulté au but? Tout dépend de la qualité des adversaires, nous avons fait une erreur sur leurs contre-attaques, des joueurs comme Ronaldo ne vous pardonnent rien. Marché? Nous espérons avoir au moins quelques joueurs, nous en avons vraiment besoin. “