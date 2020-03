Juve, promesse à Demiral pour juin: la décision sur les offres à venir | Primapagina

Merih Demiral a hâte de revenir. Parce que deux mois se sont écoulés depuis sa blessure au genou à l’Olimpico, la Juventus l’attend au sommet pour le début de la prochaine saison bien que les rumeurs de marché ne s’arrêteront pas autour du défenseur turc. L’été dernier, la Juve a rejeté la proposition de Milan et un sondage de l’Atlético Madrid, tandis qu’en janvier avant la rupture du croisé, il a dit non à une proposition de Leicester pour Demiral. Parce qu’il a bien l’intention de le garder avec lui pour le présent et l’avenir.

LA PROMESSE – Sans surprise, des promesses rassurantes sont venues du club de la Juventus pour le défenseur: La Juve veut l’enfermer même l’été prochain, elle n’a pas l’intention de le vendre et veut faire de Demiral un pion précieux pour l’équipe qui naîtra l’année prochaine avec de nombreux changements. Parce que Demiral est jeune, il connaît l’environnement, a montré qu’il peut faire partie d’une équipe qui se bat sur tous les fronts et donne le sentiment d’avoir des marges de croissance énormes. Pour être clair: La Juve ne le néglige pas, au contraire il lui promet un avenir en noir et blanc de premier niveau, les 40 millions des derniers mois ne suffisent pas pour la société qui n’a pas l’intention de se priver de Merih. Désormais concentré sur la récupération d’une blessure grave, a ensuite annoncé le protagoniste de la future Juventus. Malgré les parades nuptiales étrangères – Arsenal en tête – qui sont mises de côté.