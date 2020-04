Juve, quel accord avec Boca pour Bentancur: 2 millions par an pour supprimer la clause de revente future | Primapagina

C’est en 2015 que la Juventus et Boca Juniors ont réussi à joindre les deux bouts grâce à la vente de Carlos Tevez grâce à une négociation courageuse. Éviter les pertes dans la maison de la Juventus, éviter les dépenses financières parmi les xeneizes. L’accord final était le suivant: Tevez rentre chez lui pour 6,5 millions, que la Juve a remis à Boca en échange du prêt de deux ans avec droit de rachat pour Guido Vadala (3,5 millions) et le million d’options pour Sebastian Cristaldo, Adrian Andres Cubas et bien sûr Rodrigo Bentancur. Ce n’est que pour l’Uruguay que la Juve est allée jusqu’au bout, l’achetant pour 9,4 millions supplémentaires en 2017 ainsi que toute une série de bonus et 50% sur la future revente à allouer à Boca. Une clause de ce dernier pour laquelle nous travaillons depuis longtemps, dans le but des bianconeri de l’enlever malgré le mur argentin regardant l’explosion technique et donc d’évaluation de Bentancur. Jusqu’à ce qu’une nouvelle solution soit trouvée au cours des derniers mois. EN LOCATION – Deux millions par an pendant huit ans, donc Boca Juniors est décerné. Ce qui ouvrira la voie au prix Bentancur jusqu’à un maximum d’environ 26,5 millions. Et en parallèle, saison après saison, le pourcentage sur la future revente baisse que la Juve devra payer dans les coffres du club argentin jusqu’au règlement final de l’accord. Ce qui rend à ce moment Bentancur toujours invendable ou quasi invendable, avec un pourcentage encore trop élevé pour être payé à Boca (entre 40% et 45%), bien que le transfert de l’Uruguayen ne soit pas dans les plans de la Juventus également d’un point de vue technique. Par contre Maurizio Sarri adore lui, fait de lui un joueur incontournable au milieu de terrain quelle que soit sa position et les autres joueurs alignés à ses côtés: «Bentancur nous donne l’équilibre, c’est un jeune garçon qui peut grandir hors de toute proportion. Pour nous, il est un joueur extrêmement important, ainsi qu’un joueur sérieux », l’une des nombreuses déclarations de miel pour lui. Cela restera dans l’histoire de la Juventus également pour la façon dont la Juventus l’a d’abord achetée puis blindée.