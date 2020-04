Juve-Real Madrid, défi pour Pogba: cela peut coûter «seulement» 60 millions, voici comment | Primapagina

Combien coûte Paul Pogba? “150 millions”, selon Manchester United. Ce que cela demandait l’été dernier, malgré la volonté du Français de changer d’air. Rien à faire pour lui, rien à faire pour la Juve et le Real Madrid. Et maintenant que United est prêt à faire valoir son option pour la prolongation du contrat du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, combien coûte Paul Pogba? Toujours 150 millions voudraient pouvoir dire la société anglaise, en réalité le prix est destiné à baisser significativement même si alors l’expiration du contrat Octopus pourrait être reportée. La raison a été révélée par L’Equipe, qui a révélé comment Pogba est prêt à entrer dans le régime de ceux qui peuvent se libérer en faisant appel àarticle 17. Ce n’est pas équivalent à un paramètre zéro, mais cela le rendrait définitivement accessible. Pour la Juve et tout le monde. LA SITUATION. L’indemnisation en question pourrait être comprise entre 50 et 60 millions d’euros. Et pour l’instant Pogba ne semble pas disposé à faire usage de l’article 17. Mais c’est une arme en possession du Français et de l’agent Mino Raiola. À utiliser au cas où United continuerait de miser sur sa vente. En bref, si les Red Devils acceptaient de se tourner vers des conseils plus doux, en fixant une évaluation accessible pour les clubs fortement intéressés par Pogba, ou plutôt pour les clubs auxquels Pogba est fortement intéressé, tout peut se dérouler comme prévu en temps de paix. Si au contraire les temps sont de la guerre, quelle guerre est-ce. Par conséquent, la prolongation du contrat ne compliquera pas les plans de sortie de Pogba, même avec l’intention de ne pas atteindre la collision frontale. La Juve et le Real prennent des notes, sachant même que pouvoir économiser sur la carte, il y aura une vente aux enchères déchaînée sur l’engagement.