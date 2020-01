“Juve? Restons sur la pièce, il y a encore beaucoup à faire. Et sur le marché, précis …”

NAPLES. la Naples par des signes de réveil, avec une seconde moitié de grande détermination et de volonté de gagner, il arrache les trois points contre les leaders Juventus, à laquelle l’habituel Ronaldo ne suffisait pas. À la fin de la partie, l’entraîneur d’Azzurri, Gennaro Gattuso, dans l’enthousiasme général, essayez de garder les pieds fermement sur le sol.

L’ANALYSE DE MISTER

«Nous sommes 27 points au classement, jusqu’à présent, nous avons fait notre juste part de dégâts. Ce soir, au-delà de la victoire, je rentre chez moi en pensant à ce qui ne va pas dans la bonne direction contre la Fiorentina. J’ai aimé l’équipe ce soir quand je n’étais pas en possession, mais quand nous avons eu le ballon, nous avions trop de respect pour nos adversaires. Depuis mon arrivée à Naples, j’ai vu beaucoup trop d’objectifs donnés et de négligence, nous ne pouvons pas donner d’objectifs comme celui de Ronaldo. – a souligné l’entraîneur italien – Marché? Une fois que j’avais fait ce dont j’avais besoin, maintenant je voudrais que ça se termine immédiatement, j’ai hâte d’avoir des gens qui pensent 24/7 à Naples. Les fans? Cela dépend de nous que le stade soit plein ou pas, bon jeu et personnalité doivent aller de pair, il y a encore beaucoup à faire et nous ne pouvons pas penser qu’après deux matchs les problèmes sont terminés. Lors des prochains matchs, nous essaierons de récupérer des joueurs blessés, le poison ne doit pas manquer et je ne fais toujours pas confiance au fait que le moment n’est pas derrière nous ».