Juve, Sarri: ‘But marqué avec De Ligt retiré. La balle tourne trop lentement »| Ligue des champions

Maurizio Sarri, entraîneur du Juve, a parlé à Sky Sport à la fin du match 1-0 perdu par ses coéquipiers contre le Lyon: “Il est difficile d’expliquer pourquoi nous avons fait une première mi-temps avec la douce circulation du ballon. Nous avons manqué de vitesse et de méchanceté pour faire avancer le ballon rapidement et pendant un quart d’heure nous avons raté la défense. Nous avons pris Buts avec De Ligt pour se soigner. Nous avons eu une bien meilleure seconde période, mais pour un match de Ligue des Champions, c’est un peu de s’en sortir. J’ai beaucoup de mal à faire avancer le concept du ballon rapidement dans cette équipe. avec deux touches nous avons pu la tourner lentement. Il faut y travailler, c’est un concept qui doit passer dans le bon sens “.

CUADRADO HORS DE POSITION? – “La principale chose qui m’a fait tendre la main était cette balle qui se déplaçait lentement. Il y en avait plusieurs qui avaient tort dans le mouvement et la position, mais tout a commencé lorsque la balle a été déplacée lentement.”

SIGNAUX DE CHAUFFAGE? – “Lors de l’échauffement, j’étais absent mais le personnel m’a dit que l’échauffement était normal. Ce qui est étrange est que l’inverse devrait se produire, à l’entraînement, le ballon était double par rapport à aujourd’hui, ce devrait être le jeu de nous exalter et de faire tourner le ballon plus vite. .

SUR LES TEMPS DE RÉACTION – “Il ne me semble pas que dans certaines zones du terrain, ils nous aient mis une pression exagérée. C’est nous qui avons commencé l’action à faible rythme par derrière. C’est difficile de jouer au football avec cette hypothèse”.

LA DEUXIÈME FOIS – “La récupération a été meilleure car le ballon a été déplacé plus rapidement, il y a eu plus de mouvement sans le ballon et plus de reconquêtes. Cela nous a conduit à les fermer dans leur zone.”