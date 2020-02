Juve, Sarri: “En Italie sur Ronaldo et Dybala, il y a eu deux pénalités” | Primapagina

Maurizio Sarri, entraîneur du Juve, s’est exprimé lors de la conférence de presse à l’issue du match perdu par les bianconeri 1-0 contre Lyon lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

SUR LA PERFORMANCE – “Solita Juve? Ça semble trop. En première mi-temps ce n’était pas l’habituel, c’était bien pire. Approche habituelle qui nous arrive parfois sans maîtriser les motivations, même le problème du ballon bougé se répète lentement et j’ai du mal à passer ce concept à l’équipe. Mieux en deuxième mi-temps, un peu pour un match de Ligue des Champions. La situation doit être réglée tout à fait. Si on déplace le ballon si lentement c’est difficile. Dans la phase défensive je pensais que je donnerais encore plus. Mais pour un huitième des champions, nous avons peu fait “.

SUR LES DÉCISIONS ARBITRALES – “En Italie, nous aurions eu deux pénalités, une sur Ronaldo et une sur Dybala. En Europe, il y a un compteur différent et nous devons nous adapter. “

SUR LA DÉFENSE – “Nous devons avoir une intensité à un niveau différent. Toutes les défenses peuvent grincer, nous devons travailler à un autre rythme.”

SUR LES RYTHMES – “Les aspects inquiétants sont généraux. Nous ne pouvons pas être une équipe productive sur ces rythmes, cet aspect principal que nous devons effacer. Même dans les performances positives, nous avons 10-15 minutes comme ça.”

SUR BONUCCI EN CHAUFFAGE – “Bonucci? Je ne sors pas pendant l’échauffement, mais le personnel ne m’a rien signalé de particulier.”

SUR LA RELATION AVEC L’ÉQUIPE – “Je n’ai jamais dit que l’équipe ne respectait pas les livraisons. Mais le faire à cent par heure est différent de le faire à dix par heure. C’est un énorme défaut que nous avons, je ne sais pas s’il est sorti les années précédentes.”

Aux microphones de Sky Sport Sarri ajouté: “Il est difficile d’expliquer pourquoi nous avons fait une première mi-temps avec la douce circulation du ballon. Nous manquions de vitesse et de méchanceté pour faire avancer le ballon rapidement et pendant un quart d’heure, nous avons raté la défense. Nous avons pris des buts avec De Ligt pour obtenir des médicaments. Nous avons eu une bien meilleure seconde période mais pour un match de Ligue des Champions, c’est un peu de s’en sortir. Je trouve très difficile de passer le concept du ballon déplacé rapidement à cette équipe. Souvent, lorsque nous jouions deux touches, nous pouvions le tourner lentement. Nous devons y travailler, c’est un concept qui devra passer dans le bon sens. La principale chose qui m’a fait tendre la main était cette balle qui bouge lentement. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient tort dans le mouvement et la position, mais tout a commencé lorsque le ballon a été déplacé lentement. “

SUR LES SIGNES DU CHAUFFAGE? – “Lors de l’échauffement, j’étais absent mais le personnel m’a dit que l’échauffement était normal. Ce qui est étrange est que l’inverse devrait se produire, à l’entraînement, le ballon était double par rapport à aujourd’hui, ce devrait être le jeu de nous exalter et de faire tourner le ballon plus vite. . “

LA DEUXIÈME FOIS – “La récupération a été meilleure car le ballon a été déplacé plus rapidement, il y a eu plus de mouvement sans le ballon et plus de reconquêtes. Cela nous a conduit à les fermer dans leur zone.”