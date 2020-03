Juve, Sarri joue la confirmation à huis clos. Il était une fois la fortune d’Allegri … | Primapagina

Ce n’est pas une période facile pour Maurizio Sarri. Au centre des critiques après lvaincre la Juventus à Lyon, dans le dernier match joué par les bianconeri il y a maintenant dix jours, Sarri est maintenant confronté àet deux matchs majeurs de la saison à huis clos.

Il en sera ainsi demain contre l’Inter, dans un derby en Italie qui pourrait avoir des répercussions importantes, sinon décisives, sur la lutte contre le Scudetto, et qui sera comme ça (même si l’officiel est toujours porté disparu) le 17 mars avec Lyon, toujours au stade, avec l’entracte du voyage à Bologne.

Qui plus et qui moins, selon le calendrier, tous les clubs italiens seront pénalisés dans cette période d’urgence du coronavirus, mais il ne fait aucun doute que leà la Juve, à ce stade, à la fois parmi les plus touchés, à tel point que même un cœur nerazzurri comme Beppe Bergomi il a eu l’occasion de déclarer: “La Juventus est pénalisée depuis qu’elle a construit son blockhaus au stade”.

Les deux matchs les plus importants de la saison sans la contribution de leur public seraient un test difficile à passer pour n’importe qui, encore plus pour un coach en discussion comme Sarri. Un coach qui, au-delà de la déclaration de façade du président agnelli (“Le projet est de trois ans”), est en fait sous surveillance, et loin d’être certain de la confirmation également pour la prochaine saison.

Malchanceux Sarri, contrairement à ce qui a été dit de son prédécesseur, Max Allegri, qui avait la réputation d’être souvent accompagnée d’une dose non indifférente de bonne chance. Que ce soit ou non (a-t-il eu la chance de retrouver les deux meilleures équipes de la décennie dans les deux finales de la Ligue des champions, et à leur meilleur moment?), La renommée de l’heureux Allegri est restée intacte. Presque autant le malheur de Sarri …