Juve, Sarri n’a aucun doute sur Cuadrado: voici où il peut jouer | Serie A

Dans la conférence de presse d’aujourd’hui à la veille de Spal, Maurizio Sarri a également parlé de Cuadrado et de son rôle sur le terrain. Voici ses mots: “Je suis heureux avec Cuadrado, il a fait une partie de la saison en tant que défenseur externe montrant d’énormes améliorations dans la phase défensive d’un point de vue individuel et tactique. En raison de la nécessité de cette période, il est revenu à rendre l’extérieur plus offensif Il l’a fait de la bonne façon et nous sommes très satisfaits de la performance quel que soit le rôle qu’il peut jouer. Sentir le mérite d’un joueur comme lui serait présomptueux, je pense, c’est un joueur fort. Arrêtez. ”