Juve, sensationnel Higuain: il ne veut pas rentrer d’Argentine. Les raisons sont trois | Primapagina

Gonzalo Higuain ne veut pas rentrer en Italie. Pas encore, du moins. L’attaquant de la Juventus, a volé le 19 mars en Argentine pour être près de la mère malade, c’est toujours en amérique du sud, où il passe la quarantaine avec sa famille. Avec la reprise de la formation qui approche (peut être fixée au 4 mai), La Juve prévoit de ramener les joueurs qui ont quitté l’Italie à Turin, dont Higuain, en plus de Douglas Costa, Pjanic, Khedira et Ronaldo, entre autres. Mais Pipita, pour le moment, n’a pas l’intention de revenir. Selon ce qui a été appris de Calciomercato.com, il y a trois raisons derrière la position de cet attaquant.

LA PEUR DU VIRUS – Higuain est vraiment inquiet de la situation que traverse le Piémont. Il craint le coronavirus, il pense qu’il est dangereux de rentrer en Italie en ce moment. Son idée est de ne revenir que lorsque cela est strictement nécessaire. Si même l’entraînement devait reprendre le 4 mai, si l’incertitude règne toujours sur le redémarrage du championnat, aimerait faire une préparation physique à la maison, à la maison. Il considère qu’il n’est pas nécessaire de revenir juste pour s’entraîner.

PROBLÈMES DANS LA FAMILLE – La deuxième raison est liée à la situation difficile qu’il a à la maison. La mère est malade, c’est l’une des causes qui ont en fait poussé Gonzalo à quitter l’Italie le 19 mars à la hâte. Il veut être près d’elle, il ne veut pas la quitter sauf si nécessaire.

MUR CONTRE MUR – Il y a aussi une sorte de bataille interne entre Higuain et Juve. Un vrai mur contre mur: la rénovation ne fait plus parler d’elle, les bianconeri suivent les autres attaquants centraux, ils veulent la remplacer. Il y a des offres à évaluer, Gonzalo se sentait déchargé, et donc le désir de retourner à Continassa a encore plus diminué.

LA POSITION DU JUVE – Le club de la Juventus à ce jour, il n’a pas encore émis de convocation formelle pour les joueurs qui sont à l’étranger, en attente de plus de sécurité sur la reprise de la formation. La Juve a cependant des contacts quotidiens avec les joueurs qui ont quitté l’Italie, notamment Higuain et à ce jour, n’a eu aucun signal officiel de Pipita qu’il ne répondra à aucun appel du club.