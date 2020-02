Juve sensationnelle: KO à Lyon, décide Tousart. Sarri joue tout sur le retour | Ligue des champions

Sensationnel au stade Groupama: Lyon a gagné 1-0 contre la Juventus lors de la huitième manche aller de la finale de la Ligue des champions. Décide d’un but de Tousart, en première mi-temps, avec l’équipe de Sarri dans la soirée pas plus d’un temps qui confirme ne pas vivre un moment brillant de la saison. Tout sera décidé au retour, au stade Allianz, le 17 mars. L’entraîneur de la Juventus choisit Danilo, de Ligt, Bonucci et Alex Sandro en défense; Bentnacur, Pjanic et Rabiot dans la médiane, avec Cuadrado et Dybala dans le trident avec Ronaldo. Nombreuses absences pour Garcia, qui alignera un 3-5-2 dont le milieu de terrain est avec Aouar, Tousart et Guimaraes le département de la plus grande qualité.

Après 4 ’, le premier anneau est de la Juve avec Cuadrado n’arrivant pas sur le tir croisé de Ronaldo. Lyon fait le jeu, l’équipe de Sarri ne peut pas jouer avec fluidité et au contraire, à 22 ‘les hôtes touchent le but: Ekambi dirige le ballon et Szczesny frappe la barre transversale. À 31 ‘, le Avantage lyonnais: accélération d’Aouar à gauche, centre pour Tousart qui surpasse Szczesny. A 35 ‘, une opportunité pour Ronaldo qui botte sur le côté. C’est encore Ekambi avant la fin des temps pour toucher le doublage, mais son tir se termine juste à l’extérieur. Il passe à l’intervalle 1-0 pour les hôtes.

En seconde mi-temps, les 15 premières minutes sont sur la mauvaise ligne de la première mi-temps, la Juve ne brille pas. Inserts Sarri Ramsey pour Pjanic à 63 ‘pour essayer de faire bouger les choses. A la 69e minute, le centre d’Alex Sandro avec Dybala qui rate le but avec le gaucher. Puis à l’intérieur de Higuain pour Cuadrado, avec Pipita se rapprochant du tirage au sort à bout portant. A 87 ‘, but annulé par Dybala, qui bat Lopez mais qui est en position de hors-jeu. Ronaldo d’abord et Dybala protestent ensuite pour les fautes présumées subies dans la zone, mais pour l’arbitre et le Var, tout est normal. La Juve essaie jusqu’au bout, mais termine 1-0 pour Lyon. La Juve perd, le match retour sera décisif pour la transition vers les quarts de finale.

